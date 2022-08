Santa Marinella, un albero rischia di cadere su via Aurelia: pompieri al lavoro

Santa Marinella – I Vigili del fuoco di Civitavecchia sono stati impegnati dal pomeriggio di ieri fino alle 4 di stamattina, 5 agosto, a Santa Marinella, al civico 452 dell’Aurelia, per mettere in sicurezza un albero che minacciava di cadere sulla Statale, una strada estremamente trafficata.

Gli uomini della caserma Bonifazi, giunti sul posto con la 17A e autoscala AS17, hanno dapprima alleggerito l’arbusto in modo da scongiurare il pericolo imminente di caduta.

Sul posto è accorso anche un agronomo privato che ha constatato lo stato dei fatti. Anche i Carabinieri e la Polizia locale sono arrivati per gestire il traffico poichè per consentire i lavori di rimozione dell’albero è stato necessario chiudere la strada statale.

