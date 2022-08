Studenti senza aule, Viviamo Fiumicino: “Utilizzare gli spazi ancora utili nei plessi esistenti”

Fiumicino – “Siamo entrati nel vivo dell’estate, tra ferie e partenze per le vacanze, ovviamente, per chi può permettersele, con la parentesi a breve del Ferragosto, ma tra poco più di un mese e quindi parliamo di un orizzonte abbastanza ravvicinato, inizierà un nuovo anno scolastico, con i problemi di sempre relativi al pendolarismo, per chi è costretto a recarsi nella Capitale o nei Comuni limitrofi, in base all’indirizzo di studi scelto o per non aver trovato posto presso le scuole del territorio“. Così, in una nota stampa, ViviAmo Fiumicino per il centro studi Mario Baccini.

“A tal proposito, – spiega il Comitato – siamo venuti a conoscenza da alcuni genitori, che la succursale dell’I.I.S. Paolo Baffi di Viale di Porto in Fregene (un tempo sede centrale), dispone di molte aule, da diverso tempo inutilizzate. Considerando le croniche difficoltà, che devono affrontare genitori e ragazzi del Comune di Fiumicino al momento delle iscrizioni al primo anno di scuola secondaria superiore, in particolare per alcuni indirizzi di studi, quali i licei, a causa dell’ insufficienza di posti presso le nostre strutture del territorio e per la mancata accettazione di domande d’iscrizione degli studenti di Fiumicino, da parte degli istituti del X Municipio, ci chiediamo se appunto la scuola Paolo Baffi di Fregene, non possa essere la soluzione per tamponare nel breve periodo, questa che ormai è una vera e propria emergenza scolastica.

Sappiamo che la Curia ha concesso anche per l’anno 2022/2023, la disponibilità dell’edificio presso la parrocchia Santa Paola Frassinetti di Isola Sacra, adibito con 10 aule all’insegnamento dei ragazzi iscritti al Leonardo da Vinci di Maccarese, prorogando di fatto il contratto di affitto, nonostante l’anno scolastico da poco ultimato, sarebbe dovuto essere l’ultimo. Sappiamo anche, che lo scorso 24 Marzo, Città Metropolitana pubblicò un avviso pubblico di manifestazione di interesse, per una locazione passiva di locali messi a disposizione dai privati, possibilmente in zona Maccarese o comunque nel territorio di Fiumicino, idonei ad ospitare 10 aule per 12 anni(6+6), proprio in favore dei ragazzi iscritti al liceo classico Leonardo da Vinci. Purtroppo per tale avviso, che aveva scadenza il 29 Aprile, non ci risulta che siano arrivate offerte e pertanto, in occasione delle iscrizioni di Gennaio per l’anno scolastico 2023/2024, il problema della mancanza di aule si ripresenterà puntuale, se nel frattempo non si riusciranno a trovare altre soluzioni.

Fermo restando la necessità di realizzare nuovi istituti scolastici, in virtù di una costante crescita demografica e di un relativo aumento di nuove domande di iscrizione, sia per gli indirizzi di studio già garantiti dai vari istituti che insistono nel nostro Comune, ma anche nella prospettiva di dare un’offerta didattica mirata alle caratteristiche del nostro territorio, in considerazione della presenza del mare e dell’aeroporto, pensando quindi ad un istituto nautico e aeronautico, ci chiediamo se per l’immediato fabbisogno di aule, non si possano sfruttare al meglio gli spazi già presenti nelle strutture scolastiche del territorio, tra le quali appunto il Paolo Baffi di Fregene. Non conosciamo le condizioni di queste aule, se siano già utilizzabili o presentino eventuali problemi di agibilità, ma vista la loro presenza, in questa sede chiediamo all’Amministrazione di concerto con la dirigenza scolastica del suddetto istituto, di sollecitare Città Metropolitana, ad effettuare tutti i sopralluoghi e le perizie che si necessitano, per rendere al più presto disponibili questi spazi e dare così ossigeno a decine di ragazzi e di famiglie di Fiumicino”.

“Auspichiamo, – prosegue ViviAmo Fiumicino – pertanto, che ci si attivi sin da subito, per dare luogo a tutti gli accertamenti e le verifiche del caso, anche per stabilire eventuali lavori di manutenzione e/o di messa a norma e in sicurezza, per rendere queste aule pronte il prima possibile. Auspichiamo, altresì, che su un tema così importante, ovvero l’istruzione dei nostri studenti e la necessità di offrire loro la possibilità di trovare l’indirizzo di studi che prediligono, nelle strutture di prossimità, senza dimenticare al contempo il ruolo che ha la scuola, nella crescita personale di ogni ragazzo, ci siano unità di intenti, condivisione e collaborazione da parte di tutte le forze politiche del nostro Consiglio, per supportare al meglio il Sindaco in questa richiesta di intervento da parte degli enti competenti.

Già le forze politiche in Parlamento, da diverso tempo ci stanno dando un pessimo esempio, sia con avvicendamenti alquanto insoliti dei vari Governi durante questi anni, che attualmente in vista delle imminenti elezioni politiche del 25 Settembre, per le quali in virtù del gioco delle alleanze propedeutico alla salvaguardia delle proprie posizioni acquisite, lo spettacolo offerto è tanto desolante, quanto anacronistico rispetto alle esigenze della vita reale, ma auspichiamo che almeno localmente, pur nella legittimità della propria natura politica e dell’appartenenza ad un dato schieramento, i nostri rappresentanti politici, nonostante la campagna elettorale per le amministrative del prossimo anno, si sia di fatto già aperta, possano avere un atteggiamento innanzitutto più mite e sobrio, oltre che più propositivo e collaborativo rispetto a quello offerto specialmente nell’ultimo periodo e un approccio più pragmatico in riferimento alle esigenze dei cittadini e ai loro bisogni, anche in relazione alle difficoltà contingenti del momento, perché questo in realtà è quello che vogliono e quello che chiedono, non altro”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link