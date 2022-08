A Fiumicino nasce l’albo pubblico degli apicoltori

Fiumicino . “Durante l’ultimo Consiglio comunale, è stata votata e approvata la nostra mozione per la creazione di un albo pubblico di apicoltori grazie al quale sarà possibile creare un sistema di servizi fino a oggi assente”. Ad annunciarlo sono il presidente della Commissione Attività produttive, Fabio Zorzi, e la presidente della Commissione Ambiente, Paola Magionesi.

“All’albo – aggiungono – potranno iscriversi apicoltori professionisti e hobbisti interessati a fornire il servizio di tutela e recupero sciami. L’albo potrà anche raccogliere le adesioni degli apicoltori che intenderanno posizionare le arnie nelle proprie aziende agricole”.

“Sono molto contenta di questa proposta – commenta l’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli –. Saper tradurre le piccole emergenze in strumenti utili ed efficaci è un segnale di attenzione al territorio e al comparto che ci permetterà di agire in sicurezza e di risolvere i problemi legati alla presenza delle api, insetti che vanno salvaguardare nell’interesse dell’ambiente e della biodiversità. L’albo – prosegue – ci aiuterà inoltre a posizionare le arnie all’interno delle aziende agricole per aumentarne la produttività. Lavoreremo per implementarlo quanto prima”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link