Aeroporto di Fiumicino, gli Ncc al Campidoglio: “I problemi non si risolvono con i palliativi”

Fiumicino – “All’aeroporto di Fiumicino i problemi non si risolvono con i palliativi”. Le associazioni Ncc commentano con un post su Facebook il nuovo servizio hostess con fratino giallo Tourist Information all’aeroporto di Fiumicino. “Plaudiremmo all’iniziativa – sostengono gli Ncc – se l’assessore Alessandro Onorato avesse coinvolto tutti gli attori e non avesse voluto fare una spudorata pubblicità al servizio taxi”.

L’assessore romano parla infatti di tassisti abusivi e noleggiatori irregolari, “una dichiarazione che non sembra avere le caratteristiche di un’informazione turistica”, si legge ancora nel post.

“L’aeroporto di Fiumicino, come tutti gli aeroporti che si rispettano, dovrebbe avere un vero servizio di accoglienza degli utenti, con gli stalli comprensoriali anche per gli Ncc, l’unico servizio ad oggi soppresso da Aeroporti di Roma spa. All’aeroporto di Fiumicino l’utenza non è messa in grado si scegliere servizi alternativi ai taxi, come prevede la legge”, proseguono le associazioni.

“L’aeroporto di Fiumicino, tappezzato di giallo, con la scritta taxi appiccicata ovunque, ignora regole elementari e di buon senso che andrebbero applicate proprio per non far pensare al turista di essere arrivato in un SUK: sappia l’assessore Onorato, che forse poco ha viaggiato, che nella casba di molte città arabe Ncc e taxi hanno parcheggi prospicienti ed affiancati. Saremo lieti – concludono gli Ncc – di ascoltare le proposte dell’assessore in merito alle nostre considerazioni”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Aeroporto di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link