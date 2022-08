Fiumicino: nasce la prima squadra di calcio femminile a undici

Fiumicino entra nella storia del calcio femminile italiano. Negli ultimi anni in cui il movimento rosa del pallone è cresciuto in tutto il mondo e anche in Italia, nasce un progetto tra il Ladispoli Women Academy, il Passoscuro Calcio e il College Life Italia. Nelle persone di Sabrina Fioravanti (presidente onorario del Ladispoli) e Stefano Cantucci (presidente del Passoscuro Calcio), insieme al responsabile women del Life Italia Vincenzo Persi, è stato siglato un accordo per creare un team a undici di ragazze. Ed è qui la novità. Fiumicino non ha mai avuto una squadra femminile a tutto campo e dalla stagione 2022-2023 avrà il primato calcistico.

Il Faro online ha sentito a tale proposito Stefano Calandra, ideatore del progetto: “Abbiamo pensato di creare un connubio tra il Ladispoli Women Academy, il College Life Italia e la società di calcio di Passoscuro. E’ di particolare rilevanza. Il College è una realtà riconosciuta dalla Lega Calcio e ha attenzione per la crescita delle atlete. Tante delle quali, oltre mille, vanno a studiare negli Stati Uniti, spesate dallo stesso College”. In questo Istituto prestigioso si praticano tutti gli sport, tra i quali appunto proprio il calcio femminile. Lo scorso anno il team rosa ha sfiorato la Serie C perdendo la partita con la Lazio e adesso pensa a nuovi progetti per crescere ancora e conquistare grandi traguardi. Lo farà unendosi al Ladispoli e al Passoscuro, guidato dal Presidente Cantucci: “E’ un occasione anche per la società di Fiumicino – sottolinea Calandra, svelando il nome del direttore generale del nuovo team femminile – sarà Sergio Pirozzi, storico personaggio del calcio nazionale e romano”.

“Si sta delineando un parco giocatrici che vengono da tutto il mondo e l’allenatore sarà Daniele Severini – prosegue Calandra – è una bella cosa per Fiumicino”.

Si curerà l’intero universo del mondo delle atlete, che saranno coinvolte nel progetto della squadra, work in progress, ‘Ladispoli Women Academy-College Life Italia-Passoscuro’. Calandra prosegue a dichiarare: “Ringraziamo la società Academy Ladispoli nella persona della presidente onoraria Sabrina Fioravanti”.

