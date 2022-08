Fiumicino protagonista dell’ultimo film di Gabriele Mainetti “Il ragazzino con i denti da squalo”

Fiumicino – La cittadina di Fiumicino è protagonista dell’ultimo film di Gabriele Mainetti “Il ragazzino con i denti da squalo”. Si sono, infatti, concluse le riprese della pellicola prodotta dalla Goon Film, con la regia di Davide Gentile. Grazie alla proficua collaborazione della Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino e del Direttore Alessandro De Nitto, molte delle location scelte dalla produzione hanno riguardato il territorio locale, dalle zone costiere all’entroterra.

Tra le aree interessate dalle riprese il Lungomare di Fiumicino, i bilancioni, alcune delle arterie principali del centro cittadino, tra cui Via del Pesce Luna e Largo Tommasi Crudeli, e le zone interne di Isola Sacra. Anche il comprensorio Ater del Villaggio Azzurro è stato interessato da alcune scene del film, con protagonista l’attrice e imitatrice Virginia Raffaele.

Per ciò che concerne le altre produzioni in cantiere la Commissione Cinematografica informa che il progetto Rai da realizzarsi presso una scuola superiore di Fiumicino, che ha visto già l’organizzazione di un casting con la partecipazione di oltre centocinquanta ragazze e ragazzi del territorio, è stato rinviato al periodo delle festività natalizie.

Ad oggi sono diversi i film e le serie tv che stanno programmando l’organizzazione di set nel territorio di Fiumicino e con le quali la Commissione Cinematografica è in contatto per fornire assistenza e collaborazione soprattutto per la scelta di location nel Comune.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link