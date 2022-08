Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La vasta area anticiclonica che si distende sull’Europa centrale e meridionale comincerà ad invecchiare e ad indebolirsi nel corso del weekend all’altezza del Mediterraneo centrale. A causarne il declino saranno infiltrazioni di correnti più umide e relativamente più fresche in discesa dalle alte latitudini del Continente, pilotate da un vortice che transiterà sulla Scandinavia. Queste sconfineranno verso sud fino a raggiungere le nostre regioni settentrionali, dove frequenti saranno le occasioni per rovesci e temporali non solo sulle Alpi, ma spesso fin sulla Val Padana e localmente anche su tratti del Centro Italia. Saranno inoltre responsabili di un evidente ridimensionamento delle temperature entro domenica al Centro ma soprattutto al Nord. Sul resto d’Italia invece la situazione rimarrà pressoché invariata, con l’anticiclone africano che determinerà condizioni di tempo stabile e caldo intenso.

METEO SABATO 06 AGOSTO. Giornata inizialmente soleggiata o poco nuvolosa, salvo qualche addensamento in più su tratti della Val Padana, specie centro-occidentale. Dal pomeriggio aumenta l’instabilità su Alpi e Appennino settentrionale con comparsa di rovesci e temporali su Alpi Marittime, Retiche, Trentino, Alto Adige, alto Veneto e alto Friuli VG, ma con sconfinamenti che potranno coinvolgere entro sera anche le pianure di alto Piemonte, Lombardia e Triveneto, dove i fenomeni risulteranno localmente violenti e accompagnati da grandine. Qualche temporale diurno anche sull’Appennino tosco-emiliano occidentale e localmente sulle zone interne di basso Lazio, Campania e Calabria. Altrove continueranno a prevalere cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve calo al Nord, dove continuerà comunque a fare molto caldo con massime sui 34/36°C ed anche superiori in Emilia Romagna, altrove massime fino a 36/38°C su tratti delle interne tirreniche e dell’alta Puglia.

METEO DOMENICA 07 AGOSTO. Già dalle prime ore notturne i temporali si trasferiranno a Prealpi e pianure a nord del Po, con fenomeni anche forti e accompagnati da locali grandinate che sconfineranno localmente a quella emiliana e all’entroterra ligure. In giornata qualche schiarita sulla Val Padana, mentre nuovi temporali si formeranno sulle Alpi con qualche fenomeno anche forte e grandinigeno entro sera fin sulla pianura centro-occidentale, entroterra ligure e su Prealpi e alte pianure centro-orientali. Sul resto d’Italia maggiori spazi soleggiati, anche se nelle ore diurne alcuni rovesci o temporali faranno la loro comparsa sull’Appennino centro-settentrionale e localmente sulle zone interne delle isole maggiori, attenuandosi però entro sera. Temperature in calo al Nord con massime non oltre i 30/32°C, in calo anche su buona parte del Centro, anche se sull’entroterra laziale si potranno ancora raggiungere picchi di 36/38°C, poche variazioni invece al Sud.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: sole prevalente su Toscana, Umbria e Lazio. Tuttavia l’anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di indebolimento e correnti nord orientali in quota favoriranno temporali pomeridiano-serali sul basso Lazio, anche intensi sulla Valle del Liri, temporali localmente anche su interne e appenniniche toscane, non escluso quindi qualche spunto instabile tra Lucchesia, Empolese, Valdarno, Senese e Aretino. Caldo ancora molto intenso tra pomeriggio e sera, con afa alle stelle sulle coste. Venti deboli o moderati da Ovest su coste e adiacenti, da Nordest sulle zone interne; forti raffiche in corrispondenza di temporali. Mare poco mosso o localmente mosso al largo.

DOMENICA: anticiclone in parziale indebolimento, avvio di giornata soleggiato su Toscana, Umbria e Lazio, segue un pomeriggio instabile su Appennino ed entroterra, specie su Toscana e Lazio, con rovesci e locali temporali; precipitazioni talora intense associate a isolate grandinate. Meglio sull’Umbria, salvo locali rovesci tra Orvietano e basso Perugino. Si smorza in parte il caldo, che rimane comunque intenso durante le ore pomeridiane.

Commento del previsore Lazio

Nei prossimi giorni un parziale indebolimento dell’anticiclone favorirà il transito di correnti settentrionali in quota, complici di maggiore instabilità pomeridiano-serale specialmente sui settori interni e lungo l’Appennino. Noteremo quindi un weekend caratterizzato da una variabilità diurna associata a locali rovesci o temporali sull’Appennino Tosco-Emiliano, entroterra Toscano e zone interne/appenniniche del Lazio, in particolare sul Frusinate. Possibili locali grandinate. Locale variabilità non esclusa sul Perugino. Meglio lungo le aree costiere ed occidentali, salvo qualche isolato spunto temporalesco possibile nella giornata di domenica tra Massese, Pisano e Livornese. Lunedì di nuovo particolarmente instabile tra pomeriggio e sera, stavolta anche sui settori Umbri, e possibili sconfinamenti al Lazio centro-occidentale. Martedì più stabile, salvo isolati psunti temporaleschi confinati al basso Lazio. Caldo ancora intenso nelle ore centrali della giornata, con punte di 37-39°C nel weekend, a seguire clima ancora caldo ma in parziale smorzamento.

(Fonte: 3B Meteo)

