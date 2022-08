Ostia, al Canale dei Pescatori arrivano i segnali luminosi verde e rosso: approvata la mozione

Ostia – È stata approvata all’umanità, in sede di Consiglio municipale, la mozione con la quale si avvia l’iter burocratico per l’installazione dei segnali luminosi al Canale dei Pescatori. “Si tratta di un importante passo in avanti per la definizione di una questione che riguarda la sicurezza degli operatori del mare”, afferma Leonardo Di Matteo, presidente della Commissione LL.PP e Mobilità primo firmatario della mozione.

“L’area fluviale è completamente priva di segnali luminosi marittimi (color rosso e verde) – aggiunge Di Matteo – una mancanza che è peraltro in contrasto con quanto prevede il regolamento marittimo per il traffico costiero, con questo atto si mette finalmente fine ad una grave mancanza istituzionale. I nuovi dispositivi consentiranno ai lavoratori del mare di operare in sicurezza con qualsiasi situazione meteorologica”.

