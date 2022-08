Su ponte Sant’Angelo spunta una nuova statua: è il giovane profugo di Jago

Roma – Sul ponte di Castel Sant’Angelo a Roma c’è un giovane profugo che dorme in strada. E’ la nuova opera, una scultura in marmo a dimensioni naturali, che il celebre street artist Jago ha installato questa notte. S’intitola In Flagella Paratus Sum – Sono pronto al flagello.

La scultura dopo un mese in mare e dopo essere stata messa al centro dello stadio Olimpico come per un abbraccio, prosegue il suo viaggio sul selciato del ponte tra gli sguardi dei santi lapidei del Bernini e da oggi delle centinaia di turisti che vi transitano.

Il luogo, scenografico, non è casuale: il giovane rifugiato senza casa e in cerca di futuro è nel crocevia tra la basilica di San Pietro e l’antica prigione di Castel Sant’Angelo. L’opera sarà venduta all’asta e il ricavato tutto verrà donato ad una associazione che aiuta i profughi, SOS Mediterranee.

Jacopo Cardillo in arte Jago, nato a Frosinone 35 anni fa, è ormai uno scultore di fama: giusto un mese fa si è chiusa a Palazzo Bonaparte a Roma una prima grande mostra dedicata all’artista, scoperto dalla storica dell’arte Maria Teresa Benedetti e che partecipò alla Biennale di Venezia a soli 24 anni, selezionato da Vittorio Sgarbi. (fonte Ansa, foto Ansa)