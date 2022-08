Festa in piscina finisce in tragedia, si tuffa e batte la testa: muore un 32enne di Minturno

Minturno – Tragedia a Minturno. La cittadina pontina piange la morte di Arcangelo Moscaritolo. Il dramma è avvenuto a una festa in piscina in una villetta di Santo Janni, nella notte tra sabato e domenica.

Il 32enne di Minturno, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Formia, si è tuffato in piscina e sembra aver sbattuto rovinosamente la testa. Purtroppo quando il 32enne è stato riportato a galla dagli amici, per lui non c’era già più niente da fare.

Le indagini degli uomini dell’Arma, utili a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, sono coordinate dalla Procura di Cassino che, nei prossimi giorni, dovrebbe dare incarico a un medico legale affinché svolga l’esame autoptico.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Minturno, clicca qui