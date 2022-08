Latina, “Datemi il metadone”: minaccia gli infermieri, poi aggredisce gli agenti

Latina – La Questura di Latina è intervenuta nella tarda mattinata di giovedì 4 agosto 2022, presso il Serd di Via Guido Reni in quanto al Numero Unico per le Emergenze 112 era giunta segnalazione di un individuo che, in preda ad una crisi di collera, stava minacciando il personale sanitario giacché pretendeva una sorta di “anticipo” del proprio piano terapeutico a base di metadone.

Sul posto i poliziotti della Volante, nel mentre stavano accertando i fatti, sono stati a loro volta bersagliati dal furore dell’uomo, che ha tentato di prima di colpirli con una bottiglia di vetro e poi si è scagliato come una furia contro di loro, danneggiando anche l’autovettura di servizio.

L’aggressore è stato quindi bloccato, non senza difficoltà, e nel tentativo di contenere la sua condotta violenta un Agente è stato colpito riportando lesioni personali. L’uomo è stato quindi tratto in arresto in ordine ai reati di resistenza, violenza, minaccia e lesioni a P.U. e tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari per essere successivamente presentato innanzi al Tribunale di Latina.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

