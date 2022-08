A spasso per Civitavecchia, ma è ai domiciliari: 46enne in manette

Civitavecchia – I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato 2 persone, un uomo 46enne e una donna 28enne; l’uomo, colto più volte a violare la misura detentiva domiciliare alla quale è in atto sottoposto presso la propria abitazione, è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale Nuovo complesso Borgata Aurelia dei militari della Sezione Radiomobile di Civitavecchia, la donna invece, è stata arrestata e dovrà rispondere del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno effettuato la perquisizione domiciliare rinvenendo diversi grammi di stupefacente del tipo cocaina, denaro contante, un bilancino elettronico di precisione e materiale utile per il confezionamento delle dosi. Dopo l’arresto è stata condotta presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Giro di vite anche nei confronti degli assuntori: ben 6 le persone, con età compresa tra i 18 e i 26 anni, trovate in possesso, soprattutto sul lungomare, di modiche quantità di stupefacenti, tipo hashish e cocaina. Nel corso del medesimo servizio, sono state infine denunciate altri 2 soggetti per i reati di guida in stato di ebbrezza e con patente revocata.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

