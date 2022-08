Anzio, il Comune attiva “Freebook”: la piattaforma per prenotare libri scolastici

Anzio – E’ attiva da questa mattina, lunedì 8 agosto, la piattaforma freebook per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria residenti ad Anzio.

Anche per l’A.S. 2022/2023 le famiglie degli alunni delle scuole primarie potranno facilmente prenotare i libri di testo, in qualsiasi momento, comodamente da casa, prima dell’inizio dell’anno scolastico 2022/2023

Il servizio online, già sperimentato con successo nel precedente anno scolastico, consente di prenotare gratuitamente i testi presso le librerie accreditate, accedendo alla piattaforma freebook con il codice fiscale dell’alunno.

I genitori sono invitati a prendere visione dell’Avviso, del Manuale e dell’elenco delle librerie a tutt’oggi accreditate.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito istituzionale www.comune.anzio.roma.it , ed è in evidenza nel box “Cedole librarie online scuola primaria A.S. 2022/2023”

La piattaforma freebook è disponibile al seguente link

https://server6.acmeitalia.it/GCL/Anzio/login.asp

