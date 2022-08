Borgo Salino a Fiumicino: la ricercatezza delle materie prime, lo Chef Agostino Valente

Borgo Salino, ristorante e Fiumicino torna a far parlare di sé grazie alla modernità con la quale lo Chef Valente continua a stupire stampa e avventori: pescato freschissimo, ricercatezza nelle materie prime, rispetto della stagionalità ma anche innovazione e sperimentazione.

“Ogni giorno selezioniamo solo il miglior pescato di giornata e frutta e verdura di stagione, per questo il nostro menù non è mai lo stesso, non sappiamo cosa il mare ci regalerà di girono in giorno“.

Così lo chef Valente ci spiega il metodo grazie al quale Borgo Salino resta in classifica come uno dei migliori ristoranti del litorale laziale e ancora: “Ogni giorno prendiamo il pesce fresco direttamente dai pescarecci locali o dall’asta di Fiumicino in base a quello che il mare ci offre: tartare e carpacci freschi di giornata accompagnati da frutta e verdura di stagione che selezioniamo personalmente”.

Km0: home made e gourmet patisserie a Borgo Salino

“Dai merluzzi locali, alla triglia, alla ricciola locale, fino ai crostacei pescati la mattina, gamberi rossi e viola tutti locali. La nostra filosofia è quella di lavorare sul pescato del giorno, e proporre sempre un menù differente. Il pane viene prodotto da noi, così come i grissini, la pasticceria e la pasta ripiena”.

I piatti dello Chef Valente

“Tra i must dell’estate troviamo sicuramente il bottone di pasta fresca ripiena con ricotta di bufala campana dal sapore delle nostre origini, ma al primo posto troviamo il Polpo in Salsa Barbecue: si tratta di polpo verace cotto a bassa temperatura come prima cottura, viene arrosticciato in padella con salsa barbecue homemade, la serviamo con crema di piselli e yogurt allo zenzero.

Risulta essere un piatto particolarmente apprezzato grazie alla sua doppia consistenza: dentro morbido e fuori croccante, inoltre la sapidità della salsa barbecue, ricorda le note del mare”.

Borgo Salino, è in via della Torre Clementina, 4 a Fiumicino. Per prenotare, 347 313 1320

