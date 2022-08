Cantiere aperto in via Nascosa a Latina, Lbc: “Il centrodestra fa proclami, noi le opere”

Latina – “I partiti di centrodestra stanno spendendo tutte le loro energie nella mera elencazione dei problemi della città, senza mai formulare una vera proposta. Li lasciamo fare perché noi, nel frattempo, stiamo portando a casa i frutti del lavoro svolto nei mesi e negli anni”. Sono queste le parole di Valeria Campagna ed Emilio Ranieri, candidati al Consiglio Comunale della lista di Latina Bene Comune, riportate in una nota stampa.

“Tuttavia – continuano – quello che non possiamo accettare sono le fake news”. Il riferimento è alla tanto discussa strada di via Nascosa sulla quale affermano: “Si è detto tanto e si sono dette tante cose non vere, ma la realtà è che il cantiere per il rifacimento del manto stradale è ufficialmente stato aperto. Il via libera è arrivato il 26 giugno scorso quando il Comune ha trovato un accordo con l’Enel che si farà carico delle spese di intervento: il Comune di Latina non avrà oneri di spesa. Un intervento importante ed atteso da parecchio tempo che – specificano – non graverà in alcun modo sulle casse comunali”.

Campagna e Ranieri proseguono dicendo che: “Mentre gli altri parlano noi facciamo le cose, e non abbiamo intenzione di fermarci. Infatti, sono già stanziate le risorse per i prossimi interventi di manutenzione stradale. Tra questi: Via della stazione dalla SS. Appia al cavalcavia della stazione (€ 1.431.560); Strada Fossella di Borgo Grappa (€ 200.000); Strada del Saraceno dal Ponte Acque Medie a strada Chiesuola (€447.944); Strada S. Croce di borgo Carso (€ 875.000); Strada del Pozzo di borgo Carso (€230.300); Via Albanese (€305.250; Via Gorgolicino (€ 273.000); Via Lunga Jommelli (€370.000); Via Isonzo da via Tucci a rotonda via Isonzo (€ 675.000)”.

“È già tutto predisposto – concludono – sarebbe un grande peccato mandare tutto in fumo e dover ricominciare da zero. Ecco perché è importante dare continuità amministrativa. Un voto alle liste di centrodestra è un voto all’ingovernabilità. Il 4 settembre facciamo un passo in più e regaliamo, alla città, un governo forte e capace di imprimere senza ostacoli”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Latina, clicca su questo link