È morta di cancro Olivia Newton John: addio alla protagonista di Grease

E’ morta Olivia Newton John. L’attrice e cantante aveva 73 anni e da tempo era malata di cancro al seno.

Famosa per la sua interpretazione di Sandy al fianco di John Travolta (Danny Zucco) in Grease, l’attrice è spirata stamattina, lunedì 8 agosto, nel suo ranch in Southen California.

E’ stato il marito John Easterling a dare notizia del decesso dichiarando che è morta serenamente contornata da amici e familiari.

Olivia Newton John stava condividendo da tempo con i suoi fan la sua lotta contro il cancro al seno. Una battaglia che portava avanti da 30 anni Aveva definito la malattia “un regalo” che aveva ristabilito nella sua vita le priorità.

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.