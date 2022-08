Incendio appartamento: dentro i Vigili del fuoco trovano il corpo carbonizzato di una donna

Una donna è morta nell’incendio scoppiato in un appartamento al sesto piano di un palazzo di via Savona a Milano.

Il corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme. Ancora incerte le cause dell’incendio, scoppiato poco dopo le 7.30. (fonte: Adnkronos)

