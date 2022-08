Minturno è in lutto, è morto Romolo Del Balzo

Minturno – E’ stato il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, a dare notizia della morte di Romolo del Balzo. Un post sui social, nella serata di oggi 8 agosto, per informare la cittadinanza della grave perdita e manifestare vicinanza alla famiglia Del Balzo.

“E’ venuto a mancare Romolo del Balzo. Negli ultimi 30 anni protagonista della vita politica comunale, provinciale e regionale. Minturno piange uno dei suoi figli più illustri. Vola via un pezzo importante della nostra storia. Tanti di noi perdono un amico”.

Tanti i messaggi di cordoglio che si susseguono.

