Ostia, accoltellamento in spiaggia: 25enne in codice rosso

Ostia – Una lite ha rischiato di trasformarsi in tragedia oggi sulla spiaggia di Ostia. Un giovane di 25 anni è stato accoltellato all’addome. Ma la dinamica è tuttora al vaglio dei Carabinieri intervenuti tempestivi.

Erano le 16 e 30 circa di oggi pomeriggio, 8 agosto, tra gli ombrelloni è scoppiata una violenta lite finita con un’aggressione nella quale il 25enne ha avuto la peggio. Trasportato in ospedale, al “Grassi” di Ostia in codice rosso il giovane è stato sottoposto a intervento chirurgico.

Adesso spetta ai militari ricostruire i fatti con l’aiuto dei tanti bagnanti presenti al momento dei fatti e delle videoriprese delle telecamere presenti in zona.

Unica certezza resta che la vittima è stata colpita con un oggetto appuntito, qualcuno dei presenti ha parlato di un cacciavite, ma spetterà alle forze dell’ordine stabilire se effettivamente si sia trattato di un cacciavite. Così come gli uomini dell’Arma avranno il non facile compito di stabilire le cause di un acceso diverbio degenerato che sembra sia nato per futili motivi.

Dell’aggressore al momento non ci sono tracce. Dopo i fatti sembra si sia dileguato. Ma le ricerche dei Carabinieri vanno avanti serrate, sono attesi sviluppi a breve.

