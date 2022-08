Ostia, minaccia un uomo con un martello: denunciato 60enne

Ostia – Nel weekend appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno denunciato una 39enne romana per invasione di terreni recidiva, poiché ha abusivamente occupato con una tenda uno spazio ubicato all’interno di un camping internazionale di Ostia, dove si era furtivamente introdotta.

Denunciato anche un 60enne egiziano trovato in possesso di un martello, occultato all’interno di una borsa, con il quale, poco prima, aveva minacciato un connazionale. I carabinieri hanno poi sorpreso un 48enne romano fuori della propria abitazione, dove doveva trovarsi ai domiciliari per precedenti reati.

Deferiti in stato di libertà anche un 28enne trovato in possesso di 3 g di hashish e un 24enne romano sorpreso alla guida della sua auto con un tasso alcolemico superiore al consentito. I Carabinieri di Ostia hanno poi eseguito accertamenti presso diversi locali del litorale, sanzionando, per la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo alimentare, il titolare di una pizzeria e il gestore di uno stabilimento balneare. Per quest’ultimo è stata avanzata anche la proposta di chiusura per carenze igienico-sanitarie.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

