Roma, salta la centralina elettrica: va in tilt un intero quartiere

Roma – Stamattina, 8 agosto alle 6,54 la Sala operativa dei Vigili del fuoco ha inviato a Roma, in via Anastasio II n.276, la squadra VVF di via Genova (1/A) per il corto circuito di una cabina elettrica di alta tensione, denominata Monte Mario Est, con esercizio pari a 150 000 volt.

A seguito di quanto accaduto, sono state molte le richieste di intervento da parte dei cittadina, pervenute al centralino dei vigili del fuoco, per i disagi che l’assenza di corrente elettrica ha recato a molte abitazioni ed attività commerciali (ascensori bloccati, porte e portoni elettrici chiusi, disinnesco allarmi andati in tilt). Sul posto il pronto intervento Acea.

