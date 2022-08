Taiwan, la Cina prosegue con le manovre militari: al via esercitazioni marittime e aeree

Taiwan – Nonostante l’annuncio iniziale secondo cui le manovre militari intorno a Taiwan (leggi qui)si sarebbero dovute concludere ieri, l’esercito cinese ha fatto proseguire oggi le sue esercitazioni marittime e aeree su larga scala. La televisione di stato ha riferito che le esercitazioni si incentrano ora sulle “operazioni anti-sottomarino e di assalto marittimo”.

Nel dare notizia martedì scorso delle manovre a nord, sud-ovest ed est dell’isola, la Cina aveva inizialmente indicato nella giornata di domenica una loro conclusione. Finora, tuttavia, non è stata data in alcun modo notizia formale di una loro cessazione. (Fonte: Adnkronos)

