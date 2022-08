A Fondi arriva ”Dillo alla Luna – Musica e Poesia sotto il cielo di agosto”

Fondi – Giovedì 11 Agosto 2022, a partire dalle ore 20:30, nello splendido scenario della terrazza del Castello Caetani di Fondi, si svolgerà “Dillo alla Luna – Musica e Poesia sotto il cielo di agosto”. Organizzato dall’Associazione Culturale Musicinecultura, l’evento, alla sua prima edizione, coinvolgerà le arti della musica, della poesia e della danza in un’armonica fusione che emozionerà il pubblico presente trasportandolo in un suggestivo crescendo di magiche sensazioni.

L’appuntamento si aprirà con il benvenuto da parte di Fabiola Lauretti, presidente dell’Associazione Musicinecultura che introdurrà la serata. Dopo una brevissima introduzione a cura di Pamela Di Pede, andrà in scena un’esibizione di danza aerea proposta da Alessandra Garofalo e Sara Ventura della scuola “Fondi Ballet”. Le due artiste incanteranno il pubblico presente con performance di grande professionalità che le vedrà impegnate in due distinti momenti nel corso dell’evento.

La serata proseguirà con la lettura di testi poetici di autori classici e contemporanei. La poesia, regina della letteratura, forma sublime con la quale esprimere ogni emozione, allieterà i presenti e li condurrà ad esplorare il proprio animo. Le letture poetiche sono a cura di Federica Sanguigni e Pamela Di Pede. A concludere la serata, il concerto musicale eseguito dalla band “La tribù di Jovanotti”: canzoni e ritmo che daranno un gusto frizzante all’evento. Non mancheranno momenti dedicati all’arte pittorica e fotografica che contribuiranno a rendere l’appuntamento ancora più suggestivo.

L’artista Silvia Iacozza eseguirà dei lavori in estemporanea mentre il fotografo Vincenzo Bucci darà vita a un’esposizione fotografica virtuale dei suoi lavori.

“Un evento ricco, stimolante e pieno di fascino attende la cittadinanza e i turisti presenti sul territorio – commentano gli organizzatori – siamo lieti di contribuire con la nostra attività a colorare l’estate fondana di note e colori”.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Fondi. L’Associazione Culturale Musicinecultura e l’amministrazione comunale invitano la cittadinanza a partecipare numerosa.

