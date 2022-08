Allarme a Taiwan, il ministro degli Esteri: “La Cina si prepara alla guerra”

“Le forze armate cinesi stanno circondando l’isola di Taiwan con manovre aeree e marittime per preparare un’invasione“. Lo ha affermato il ministro degli Esteri di Taiwan Joseph Wu sostenendo che “l’obiettivo finale di Pechino è quello di alterare gli equilibri di potere nell’Asia-Pacifico”.

Le forze armate di Pechino, l’Esercito popolare di liberazione, ha annunciato che continueranno oggi le esercitazioni militari attorno all’isola di Taiwan. Attraverso il social network Weibo, l’equivalente cinese di Twitter, l’Esercito popolare di liberazione ha fatto sapere di continuare ”a svolgere pratiche congiunte nello spazio aereo e marittimo intorno all’isola di Taiwan”. Le manovre condotte dai militari di Pechino sono state definite da Taiwan ”irresponsabili”. (fonte: Adnkronos)

