Fiumicino, vandalizzata la Casa dell’Acqua di Isola Sacra

Fiumicino – “Purtroppo alcuni vandali hanno danneggiato la Casa dell’Acqua in Largo Borsellino a Isola Sacra”. A renderlo noto in un comunicato stampa è l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“E’ stato distrutta la conchiglia del contatore elettrico – spiega l’Assessore -. Acea, che ci ha appena segnalato l’accaduto, si è resa subito disponibile nel ripararla in tempi brevi. In attesa dell’intervento l’erogazione dell’acqua resta sospesa“.

