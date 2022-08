Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Nonostante la presenza di un vasto campo di alta pressione sull’Europa centrale e su quella meridionale, all’altezza del Mediterraneo centrale notiamo un’ansa depressionaria che viene alimentata da correnti relativamente più fresche nordorientali. Questa in settimana si sposterà dalle regioni settentrionali a quelle centrali e meridionali e sarà causa di una diffusa instabilità al Centro-Sud, con temporali che culmineranno nelle ore diurne sulle zone interne, ma con frequenti sconfinamenti alle coste, aprendo di fatto una vera e propria crisi della stagione estiva. Non si tratterà però di condizioni di continua instabilità, poiché tra una fase temporalesca e l’altra si avranno anche momenti soleggiati. Maggiori spazi soleggiati attesi invece al Nord, più vicino all’anticiclone presente nel cuore del Continente.

METEO MARTEDI’ 09 AGOSTO. Già nella notte un impulso instabile proveniente d nordest raggiungerà il medio-alto Adriatico e darà luogo a rovesci e temporali sulle Marche, in estensione a Marche, alta Umbria e Toscana orientale, mentre sul resto d’Italia le condizioni saranno più stabili. In giornata l’impulso instabile agirà su gran parte del Centro-Sud, generando rovesci e temporali sulle zone interne di Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria, con fenomeni localmente forti e grandinigeni in locale sconfinamento alle coste del medio-basso Tirreno, mentre miglioreranno le condizioni su Toscana, Marche e Umbria. Qualche rovescio o temporale anche sulle zone interne della Sardegna orientale e sulla Sicilia centro-settentrionale. Ampi spazi soleggiati al Nord, salvo lieve variabilità diurna su Prealpi e Alpi occidentali. Temperature in calo al Centro-Sud. Ventilazione moderata o tesa settentrionale.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: il vortice giunto il giorno precedente scivola con gradualità verso il Sud, rinnovando marcata instabilità sul Lazio con rovesci e temporali sparsi entro il primo pomeriggio, in formazione dapprima sull’Appennino ma in estensione anche alle pianure; possibili fenomeni intensi con puntuali grandinate, anche a Roma. Coinvolte anche bassa Umbria, specie Ternano e Toscana meridionale; isolati rovesci non esclusi anche tra Pisano e Lucchesia. Temperature in calo sul Lazio e sull’Umbria meridionale, con caldo più contenuto; caldo invece in accentuazione su alta Umbria e Toscana ma secco e quindi più sopportabile. Venti in rotazione e rinforzo da Nordest sulle zone interne, a tratti da Ovest-Nordovest lungo le coste. Mare da poco mosso a localmente mosso.

Commento del previsore Lazio

Dopo il passaggio del vortice di lunedì, il tempo si mantiene a tratti instabile sulle regioni del Centro Tirreno in particolare sul Lazio a causa della persistenza di correnti nord orientali in quota, relativamente instabili. Mercoledì temporali anche forti si rinnoveranno così sui settori laziali dall’Appenino verso le pianure, con rischio grandinate e colpi di vento, anche a Roma. Marginalmente coinvolte bassa Umbria e Grossetano-Metallifere toscane. Nei giorni successivi ancora a tratti instabile soprattutto sul comparto laziale centro-meridionale. Caldo ancora abbastanza intenso, con picchi anche di oltre 32-33°C, ma secco per via di correnti di grecale, e quindi più sopportabile.

(Fonte: 3B Meteo)

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.