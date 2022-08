Prezzo del pellet alle stelle, Calandra (Lega): “Costi insostenibili per chi ha scelto l’ecosostenibilità”

Fiumicino – “Le lunghe giornate estive che procedono con un caldo senza precedenti, non ci fanno minimamente pensare al momento in cui avremo bisogno dei riscaldamenti per affrontare il freddo invernale. Eppure, incombe su di noi un’emergenza ancora troppo sottovalutata, proprio per via della calda stagione: dopo le innumerevoli campagne sull’ecosostenibilità, milioni di italiani sono stati persuasi a scegliere la stufa a pellet per le loro abitazioni”. Così, in una nota stampa, Stefano Calandra, vicecommissario della Lega a Fiumicino

“Un’ottima scelta a livello di sostenibilità ambientale, – spiega – ma un po’ meno buona per la sostenibilità economica. Il prezzo al chilo del pellet, spesso anche introvabile, è infatti triplicato e tutti quegli italiani che lo hanno scelto come fonte di riscaldamento questo inverno si troveranno a fronteggiare costi insostenibili che si andranno a sommare a tutti i rincari a cui stiamo assistendo in questo periodo“.

“Auspichiamo – conclude Calandra – che il prossimo governo prenderà in considerazione la problematica del pellet e troverà una soluzione a beneficio delle famiglie“.

