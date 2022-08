A Fiumicino la festa di Ferragosto, dal 12 al 15 agosto. Musica, buona cucina di mare e cabaret

Fiumicino – Chiusa con enorme successo la Spaghettongola 2022, la Festa dell’Estate prosegue a Fiumicino. Dal 12 al 15 agosto, infatti, sempre nella location di via del Faro angolo via Coni Zugna, ci sarà la Festa di Ferragosto.

Protagonista il pescato locale, la musica, il ballo e il cabaret. Due appuntamenti ogni sera, con cover band da che ripercorrono la storia della musica italiana. E ovviamente tanto spazio all’arte culinaria legata alla città.

Gli spettacoli della Festa di Ferragosto

Nel dettaglio, gli spettacoli vedranno:

venerdì 12 agosto l’esibizione del “mitico” Salvatore Strano e il suo repertorio di liscio, seguito dalla cover band di Claudio Baglioni, la Assolo band, che ripercorrerà in modo magistrale la storia del cantante più amato dagli italiani, con successi che sono nel cuore di intere generazioni.

Sabato 13 agosto sarà la volta del ballo, con l’esibizione della scuola di ballo Milleleuci Dancing, prima dell’attesissimo spettacolo di cabaret di Marko Tana. Inizia ad esibirsi insieme al suo compagno Roberto, nei migliori locali della capitale (Salone Margherita, Palacavicchi, Palacisalfa,Centrale del Tennis al Foro italico, all’Ombra del Colosseo) nella seconda metà degli anni 90 con il nome di “I Tanaliberatutti”. La fortunata trasmissione Tv “Manicomico” li mette in evidenza e da allora non si sono più fermati. Ora Marko Tana è richiestissimo come solista e la sua esibizione alla Festa di Ferragosto ne è la conferma.

Domenica 14 agosto sarà la volta dell’intrattenimento musicale con una scuola di zumba, seguito dalla Strange covers, che eseguirà nella serata i pezzi storici di Lucio Battisti, in un viaggio imperdibile tra le canzoni più belle e conosciute che la musica italiana abbia prodotto.

Infine lunedì 15 agosto, il fatidico Ferragosto, che vedrà prima la performance di Roberto Nana e la sua musica tra liscio e balli di gruppo. A seguire, lo spettacolo di fine festa, con Antonello Costa show. Antonello Costa è sicuramente uno degli artisti più originali e di talento del panorama comico italiano. Tanta la tv nazionale, Beato tra le donne su canale 5, Ci vediamo in tv da Paolo Limiti, Casa Rai 1 con Giletti, il Tg2 costume e società, Cominciamo bene su Rai 3, Sabato Italiano su Rai 1 con Pippo Baudo, Buona Domenica e Maurizio Costanzo Show su Canale 5, su Comedy central con Chi c’è c’è chi non c’è ciao. Ospite a Uno mattina su rai 1, Citofonando Cuccarini Radio 1 e Giass su Canale 5. A Fiumicino presenta uno spettacolo unico, coinvolgente, per tutta la famiglia,

da non perdere assolutamente.

Il menù della festa di Ferragosto

E passiamo adesso al menù.

Il costo? 25 euro il venerdì e il sabato, con l’aggiunta del cocomero domenica e Ferragosto 26 euro

Fettuccine all’uovo alla pescatora

Frittura di calamari e gamberi

Patatine Fritte

Acqua

Per i bambini c’è il menù dedicato, a 10 euro.

Panino con hamburger 150 grammi di scottona, patatine fritte, acqua.

Un pranzo di Ferragosto con i fiocchi, ad un costo abissalmente lontano da quello della normale ristorazione. Da provare.

Info: 324.9059956

Parcheggio gratuito