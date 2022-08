Anzio inaugura il nuovo Palasport: sarà intitolato a Giulio Rinaldi

Anzio – Sarà inaugurato domani, giovedì 11 agosto, alle ore 10.30, il nuovo Palasport della Città di Anzio, intitolato al campione anziate Giulio Rinaldi, istituito ed ultimato dall’Amministrazione guidata dal Sindaco, Candido De Angelis, con il positivo contributo del Delegato allo Sport, Massimiliano Millaci e di tutti gli uffici comunali preposti, che ospiterà oltre 1.000 spettatori comodamente seduti, costituito da un’area interna di 4.000 mq e da un’area parcheggio di circa 5.000 mq.

Il nuovo impianto sportivo, con annessi spogliatoi, servizi igienici, sala pronto soccorso, sala informazioni, l’atrio ad uso esclusivo degli atleti, con area contigua per gli esercizi di riscaldamento, uffici, magazzino, bagni per l’utenza, biglietteria e campo da gioco polifunzionale, dal 12 agosto, al momento, sarà a disposizione delle associazioni sportive impegnate nella pallavolo, nel basket, nel calcio a 5, nella ginnastica ritmica e nel pattinaggio artistico.

Con il Palasport, che si aggiunge al nuovo Stadio del Nuoto ed ai numerosi impianti siti ad Anzio 2, su un’area di 14 ettari dedicata alle attività sportive, prende così corpo la “Città dello Sport”, che sarà protagonista della mostra permanente all’ingresso dell’edificio, allestita dall’architetto Giovanni Battista Lo Fazio.

