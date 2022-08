Ferragosto 2022 a Roma e sul litorale laziale: tutti gli eventi in programma città per città

Roma – Dopo due anni di limitazione, torna la voglia di divertirsi nel giorno clou dell’estate. Tanti cittadini e turisti che si sono riversati nelle cittadine del litorale laziale per trascorrere con parenti e amici le vacanze e, ovviamente, il Ferragosto 2022.

Una festa antica (leggi qui), oggi anche religiosa, che richiama sulle spiagge migliaia di bagnanti e anima i borghi costieri con feste, bancarelle e spettacoli pirotecnici. Non mancano gli eventi che allieteranno le serate del weekend più atteso dell’anno: concerti e spettacoli, processioni e fiere, faranno da cornice al Ferragosto

Roma

Tanti gli appuntamenti, culturali, gastronomici e anche religiosi, in programma a Roma per festeggiare quelle che una volta erano le Ferie Augustae. A mezzogiorno, come da tradizione, Papa Francesco si affaccerà su piazza San Pietro per la preghiera dell’Angelus. Ma non solo.

Tanti gli appuntamenti con l’arte.

Anzio

“Anzio Notti di Mezza Estate 2022”: ecco il programma completo della rassegna pianificata dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, insieme al Sindaco, Candido De Angelis ed all’Amministrazione Comunale. Doppio spettacolo pirotecnico di Ferragosto, il 14 agosto al Porto di Anzio ed il 15 agosto a Lavinio

Sarà Patty Pravo, con il tour “Minaccia Bionda”, sul palco di Piazza Garibaldi, mercoledì 10 agosto, ad aprire la rassegna di grandi eventi “Anzio Notti di Mezza Estate 2022”, pianificata dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, insieme al Sindaco, Candido De Angelis ed all’Amministrazione Comunale tutta. In scaletta i brani che hanno fatto la storia della musica italiana, ma anche quelli più ricercati e sperimentali. Patty Pravo, 120 milioni di dischi venduti, ha influenzato generazioni, sconvolto le regole, esplorato e sperimentato nella musica e nello stile.

Gli appuntamenti di “Anzio Notti di Mezza Estate 2022”, tutti a partecipazione libera, in Piazza Garibaldi, proseguiranno durante il mese di agosto: l’11 il cabaret con Emanuela Aureli, il 14 il varietà dei Carta Bianca & Friends, insieme a Sara Santostasi, Lynora, Federico Maria Isaia ed all’attore Alessio Moneta, anziate d’adozione, tra i protagonisti dalla seguitissima serie Sky “A casa tutti bene”, attualmente impegnato nelle riprese della seconda serie, con a seguire lo spettacolo pirotecnico sul Porto di Anzio, a Ferragosto appuntamento con I Baraonna in concerto, tra jazz e classici internazionali, con brani del repertorio inedito del gruppo, canzoni d’autore e con l’omaggio a Paolo Conte, a Carosone e tanti altri giganti della canzone italiana; il 16 il concerto Battisti Legend con Roberto Panbianchi & Band, il 17 l’omaggio alla lirica con “Brindisi all’Opera”, il 18 Revival Dance and Music 70-80 con la Lonely Band e la Marwey Dance, il 19 “Quando c’era il varietà” con il talentuoso Maurizio Merolla , attore e regista che coinvolgerà gli spettatori in momenti di varietà, canzoni e gag per una serata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, il 26 “Musica dal Mare”, con il concerto di Corrado Amici a bordo di un peschereccio anziate ed il 27 agosto l’ultimo evento in calendario con la performance di Biagio Izzo.

Il 21 agosto, invece, nel nuovo Anfiteatro Sorgente Acqua del Turco, la serata evento Romantic Night, con la pianista Sabrina Trojse ed il violinista danese Niklas Walentin.

Il calendario degli eventi della rassegna “Anzio Notti di Mezza Estate 2022”, pianificato dall’Amministrazione De Angelis ed approvato nella seduta di Giunta di questa mattina, prevede anche una doppia serata a Lavinio Mare: in Piazza Lavinia, sabato 13 agosto, il cabaret con Antonio Giuliani e domenica 14 agosto “Figaro qua, Figaro là”, viaggio intorno all’opera di Gioacchino Rossini, prodotto da Nazzareno Antinori. La sera di Ferragosto, invece, lo spettacolo pirotecnico in Piazza Lavinia.

Ardea

Cerveteri

Civitavecchia

Fiumicino

Dall’11 al 15 agosto a Fiumicino si terrà la caratteristica Festa patronale della Maria Santissima Assunta, organizzata come di consueto dalla Parrocchia S.Maria Porto della Salute in via Torre Clementina.

Anche quello di quest’anno è un programma ricco di appuntamenti sia religiosi, che civili:

giovedì 11 luglio ore 08 e ore 18 S.Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose;ore 21 Processione della statua “senza concorso del popolo”. Percorso in auto: via Torre Clementina, via del Canale, via Giovanni Cena, via della Pesca, via Ippolito Salviani, via T.Crudeli, via delle Conchiglie,via del Pesce Persico, via delle Sogliole, via degli Orti, via del Serbatoio, via Porto di Claudio, via delle Ombrine, via delle Spigole, via Sandro Pertini, via Berlinguer, via Coccia di Morto, via Portuense (S), via Ruffo si di Calabria, via C.D’Ascanio, via M.Caldelara, via G.Miraglia, Via Remo la Valle, via Portuense, via Torre Clementina – Chiesa.

Venerdì 12 agosto ore 08 e ore 18 S.Messa per tutti i parrocchiani defunti; Ore 19 Triduo Rosario Meditato con Adorazione Eucarestia.

Sabato 13 agosto ore 08 e ore 18 S.Messa per tutti i sacerdoti defunti; ore 19 Triduo Rosario Meditato con Adorazione Eucarestia;Evento ore 21 Commedia teatrale “Il matrimonio perfetto a cura della Compagnia “I ProLoquaci”.

Domenica 14 agosto ore 8 e ore 18 S.Messa in memoria di tutti i caduti in guerra e in mare; ore 19 Triduo Rosario Meditato con Adorazione Eucarestia; Evento ore 21 Gabriele Cirilli, Spettacolo Teatrale Brillante.

Lunedì 15 agosto Solennità di Maria SS. Assunta in cielo; ore 08, ore 10 e ore 11:30 S.Messe per tutti i parrocchiani vivi e defunti; ore 17 S.Messa Solenne, presieduta dal Vescovo Emerito Gino Reali. Segue la processione a Mare. Al rientro S.Messa; Evento ore 21 concerto “Il Testamento di Faber”.

Fondi

Formia

Gaeta

Ladispoli

Latina

Minturno

Montalto di Castro

Nettuno

Ostia X Municipio

Ostia Antica con le sue ricchezze storiche, artistiche e paesaggistiche torna protagonista dell’Estate Romana con la sesta edizione di “Ferragostia Antica”: dal 9 al 15 agosto tra inedite narrazioni dei luoghi, con visite guidate performative, e l’allestimento suggestivo di spettacoli multidisciplinari all’interno del meraviglioso Borgo Rinascimentale, scenografia “naturale” perfetta per lasciarsi trasportare in altri mondi e in altre epoche.

Un giorno dedicato al circo-teatro, un giorno alla musica e un giorno alle contaminazioni tra le arti, per 6 spettacoli coinvolgenti ed emozionanti, per riscoprire il patrimonio immergendosi in una settimana di magia, arte di strada e musica.

Si parte il 9 agosto e si prosegue sino al 15, per 10 eventi gratuiti tutti da scoprire. Le visite guidate performative attraverseranno due luoghi la cui apertura al pubblico è una rarità; un’occasione da non perdere per esplorare pezzi di storia altrimenti sconosciuti ai più.

Il 9 e il 10 agosto avverrà infatti l’apertura straordinaria di Tor Boacciana, la torre medievale costruita sull’antico faro di Ostia, alla foce del Tevere, resa visitabile proprio grazie a Ferragostia poiché sino ad ora chiusa al pubblico: una guida e due performer accompagneranno il pubblico “Dove l’acqua del Tevero s’insala”, con due possibili orari di visita, (ore 18.00 e ore 19.30).

L’11 e il 12 agosto, invece, “Visit Ostia Antica” ci porterà alla scoperta della Chiesa di Sant’Ercolano, edificio dall’aspetto romantico e dalla storia dimenticata, raramente aperto al pubblico in questi ultimi anni, in compagnia di una performer: “L’avventura dove meno te l’aspetti” è la seconda proposta di visita, anch’essa in due orari (ore 18.00 e ore 19.30).

Per le visite, che sono a numero chiuso, è necessaria la prenotazione all’indirizzo mail ferragostia.visite@gmail.com.

Il 13 agosto partono gli spettacoli al Borgo di Ostia Antica: aprono gli “Eccentrici Dadarò”, presenza affezionata della manifestazione, con “Operativi!”, alle ore 21, esilarante spettacolo di teatro e circo. Alle 22.00 Raffaello Corti travolgerà il pubblico con il suo “Faccestamagia”, che coniuga magia e comicità in maniera unica e dissacrante.

Il 14 agosto sarà interamente dedicato alla musica. Alle 21, la Banda Cecafumo, orchestra di fiati diretta da Adriano Pedretti, vestirà il Borgo di note jazz, swing e delle più celebri colonne sonore; alle 22.30, invece, un evento imperdibile per gli amanti dei cartoni animati e del mondo anni ’90: Sonia Ceriola e la Zigulì Band, con il loro “La Posta di Sonia in concerto”, coinvolgeranno grandi e piccini con un repertorio senza età, in un format che è diventato un cult per tutti i millennials.

Il 15 agosto sarà l’occasione per esplorare territori lontani e immaginari diversi e suggestivi: alle 21 l’associazione LaborTango trasporterà il pubblico nei barrios di Buenos Aires con il suo “El tango es una posibilidad infinita”, spettacolo di narrazione, musica, danza e poesia; alle 22, la Compagnia Internazionale Teatro dei Venti ci racconterà la storia di “Pentesilea” e della Guerra di Troia, con uno spettacolo multidisciplinare che fonde teatro, danza, acrobatica e musica dal vivo.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Il progetto, promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso pubblico Estate Romana 2020-2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE. Per gli spettacoli non è necessaria prenotazione: l’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Pomezia

Ponza

Tanti gli eventi anche sull’isola di Ponza in occasione di Ferragosto: un ricco calendario di eventi tra musica, teatro, cultura e serate dedicate ai bambini.

Il 12 agosto, a partire dalle ore 20:3o, presso il Piazzale della Chiesa Le Forna la “Wakeup animation” animerà una serata dedicata ai più piccoli, accompagnata da una degustazione di delizie egiziane.

Il 13 agosto, dalle 18:15 alle 19:15, in Piazza di Giancos si esibirà il Teatro delle Marionette – “Il Pescatore di Stelle”, mentre dalle 21 in Piazzale della Chiesa Le Forna si replicherà con la “Wakeup animation”. Nella Caletta del Porto, invece, a partire dalle 20:30 ci sarà la presentazione del libro “Antonio Winspeare e la colonizzazione delle isole Ponziane”.

Il 14 agosto è la volta della Serata Musicale in compagnia di Maddy e Benny, alle ore 21:00 in Piazzale della Chiesa Le Forna. Dalle ore 23:00 andrà in scena alla Caletta del Porto la rappresentazione Teatrale “O Munaciello e ‘A Janara”.

Altra serata musicale in programma per il 15 agosto, dalle ore 21:30 in Piazzale della Chiesa Le Forna con “Veronica Creo canta Laura Pausini”.

Il 16 agosto, presso il Campo sportivo in via Calacaparra dalle 21:30 ci sarà la Sagra del Pesce. Alle ore 23, invece, in Piazza Carlo Pisacane sarà la volta della musica di “Gipsy Reyes feat Pablo Reyes dei Gipsy King”.

Sabaudia

San Felice Circeo

Santa Marinella

Anche a Santa Marinella tanti appuntamenti in programma con “Sotto il cielo del castello di Santa Severa” – musica, teatro, sport, appuntamenti a contatto con la natura e tanto altro. Continuano gli appuntamenti di agosto di “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, tra musica, teatro, sport e appuntamenti a contatto con la natura, per tutti, grandi e più piccoli.

Si prevedono risate e canzoni martedì 9 agosto con Ruggero de I Timidi, che porta in scena il musical balneare Sole Cuore Hangover. Sul palco, assieme al cantante più timido d’Italia, l’eleganza classica del Maestro Ivo, tenore lirico di scuola genovese, e la sfrontatezza della soubrette Fabiana Incoronata Bisceglia che dopo la terza birra col limone si trasforma in Faby Q, reginetta delle canzoni estive. Uno show divertente, colorato, a tratti irriverente, che contiene tracce di ukulele e reggaeton con un tocco vintage.

La magica notte di San Lorenzo sarà illuminata dal Gran Galà dell’Opera Lirica con il concerto E lucevan le stelle dell’Orchestra Sinfonica Cantieri d’Arte, diretta dal Maestro Stefano Giaroli. In scena il soprano Marta Mari, il mezzosoprano Marina Ogii, tenore Alessandro Fantoni e il baritono William Allione.

Giovedì 11 agosto è in scena Pierluca Mariti aka @Piuttosto_che con Ho fatto il classico, spettacolo di letture ironiche e dissacranti dei grandi classici dei programmi scolastici italiani, affrontati con il desiderio di ridere del presente attraverso le parole del passato. Astro in ascesa della comicità via social, il suo profilo Instagram indaga e riflette con ironia sui cambiamenti sociali, tra rubriche di ricette finite male e poste del cuore che non risolvono problemi.

Si prosegue con la comicità di Maurizio Battista, in scena venerdì 12 agosto con lo spettacolo Tutti contro tutti Summer Edition’22, show molto amato che sta girando per l’Italia dal 2021. Con la sua indiscutibile capacità di far ridere, Battista coinvolge il pubblico, porta avanti con il suo stile un’analisi sociale raccontando di social e aggregazione, vita frenetica fuori giri e quotidianità, tentando di rispondere alla spinosa domanda: è proprio vero che si è destinati a vivere tutti contro tutti?

Domenica 14 agosto il folk-rock in chiave romanesca dell’Orchestraccia chiude il weekend e farà cantare, ballare, ridere, riflettere e commuovere. Il progetto musicale nato nel 2011 unisce attori e musicisti alla ricerca di una forma innovativa di spettacolo, ispirato alla tradizione romanesca e capace di unire musica e teatro. Reinterpretato e reinventato, il repertorio degli autori romani dell’Ottocento e del Novecento si presenta così con una nuova veste.

Da questa settimana, inoltre, è nuovamente disponibile il tour virtuale dall’antico porto etrusco al santuario di Pyrgi nella sala al piano terra, con due postazioni dotate di visori dove provare un’esperienza di realtà virtuale accompagnati dalla voce narrante di Mario Tozzi, noto geologo e divulgatore scientifico. L’esperienza è inclusa nel biglietto di ingresso ai Musei.

Il visitatore, durante questo viaggio, salirà a bordo di una nave fenicia, andrà alla scoperta dei templi nell’antica area di Pyrgi. La città era uno dei porti di Caere (l’antica Cerveteri) e tra il VI ed il IV secolo a.C. rappresentava uno dei più importanti scali commerciali del bacino del Mediterraneo e possedeva almeno due santuari di rilevanza internazionale: un tempio della fine del VI secolo a.C. dedicato a Uni/Astarte (denominato Tempio B nell’area di scavi) e un tempio della prima metà del V secolo a.C. dedicato a Thesan/Leucotea (Tempio A), oltre alle famose “lamine d’oro” rinvenute l’8 luglio 1964 durante una campagna di scavo diretta da Massimo Pallottino presso Santa Severa.

Tanti sono anche gli appuntamenti per grandi e bambini legati alla natura e allo sport, che si svolgono su diverse fasce orarie e su prenotazione. Tutte le informazioni sui contenuti, gli orari e la modalità di prenotazione sono consultabili sul sito www.castellodisantasevera.it

Oltre 180 eventi tra concerti, teatro, comedy, ma anche sport con il Villaggio dello Sport, a cura del Coni istruttori qualificati delle Federazioni sportive e delle associazioni sportive del territorio, offrono l’opportunità di praticare e sperimentare diversi sport all’insegna del divertimento e del benessere. Protagonisti del weekend sono due discipline che negli ultimi anni hanno contribuito ad arricchire il medagliere olimpico e internazionale italiano, ovvero la scherma e il tiro a segno, entrambe praticabili da persone di qualsiasi età. A queste si aggiungono sup, surf, yoga, hockey su prato, pallavolo, calcio e tennis tavolo. ma non finisce qui, laboratori per grandi e bambini, escursioni naturalistiche, archeotrekking, grazie a Parchilazio. E ancora, una mostra sui fumetti di Pat Carra, conferenze, giornate dedicate alla ricca offerta enogastronomica del territorio, degustazioni e molto altro per animare l’estate dell’antico maniero, straordinario patrimonio artistico, storico e archeologico affacciato sul mare. Un luogo magico che affonda le sue radici nella storia, a partire dalle sue fondamenta erette sull’abitato dell’antico porto etrusco di Pyrgi. Si preannuncia un’estate piena di appuntamenti, dunque, in un luogo straordinario, inserito nei circuiti turistici mondiali per la sua bellezza e particolarità; imperdibile la struttura principale del castello, il borgo medioevale annesso, i Musei del Mare e della Navigazione antica e del Castello, oltre all’Ostello aperto tutto l’anno. I ragazzi della community LAZIO YOUth CARD, inoltre, potranno usufruire di tanti vantaggi e sconti da scoprire nel corso dell’estate direttamente sull’App LYC.

Sperlonga

Tarquinia

Terracina

Ventotene

