Fiumicino – Altre fiamme sono divampate nella giornata di oggi, 10 agosto 2022, a Fiumicino dove “Un incendio è divampato al margine della via Portuense, nel canneto che si trova tra Qc Terme ed Oasi di Porto, lato fiume”. A darne notizia è il sindaco di Fiumicino Esterino Montino con un post su Facebook.

“Sul posto sono subito intervenute due squadre della Protezione civile di Fiumicino e una dei Vigili del Fuoco dell’aeroporto, – si legge nel post – oltre alla Polizia Locale che ha provveduto ha chiudere momentaneamente al traffico quel tratto della strada.

Foto 3 di 3





Le fiamme sono state domate e nessun danno ha subito la pista ciclabile che passa lungo l’argine del fiume, ma le squadre saranno impegnate ancora per un po’ per bonificare l’area. La viabilità potrà riprendere regolarmente, o al massimo su una corsia alternata, non appena saranno rimossi i detriti dalla strada”.

“Ringrazio gli uomini e le donne della nostra Protezione civile, della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco – conclude il Sindaco – che sono intervenuti pochi minuti dopo l’inizio dell’incendio”.

Foto – Facebook @Comune di Fiumicino

