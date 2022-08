Fiumicino – “La situazione del Parco Salvo D’acquisto a Passoscuro è preoccupante: nessun controllo, scarsa manutenzione, e il risultato è che lo spazio che dovrebbe essere al servizio di residenti e bambini diventa pericoloso”. A segnalare il problema a Gianluca Tripolini (Fdi), è stata Merilina Cannea, cittadina di Passoscuro.

“Sta diventando insostenibile la situazione, perché di fatto il parco è impraticabile. Di notte infatti, il luogo si trasforma in spazio per scorribande notturni e ricovero di disperati, che usano le panchine e i giochi per bambini come bivacchi, peraltro spostando tutto a proprio piacimento. La sporcizia che ne consegue (dalle bottiglie abbandonate e spesso pericolosamente rotte, a tutto il resto) rendono pericolosissimo per i bambini accedere ai giochi. Per non parlare del fatto che da una certa ora il parco diventa off limits, proprio per la presenza di queste persone.

Quindi – prosegue Tripolini – ci troviamo di fronte a sporcizia e degrado, oltre ai problemi di sicurezza, dovuti proprio ai bivacchi notturni di quei personaggi. In più dobbiamo constatare la scarsa illuminazione, che aggrava la situazione. Paradossale che il parco sia chiuso ai cani ma poi di fatto sia aperto a degrado e occupazioni abusive”.

“Chiediamo che l’Amministrazione si faccia carico di questi disagi, implementando i controlli, tutelando residenti e bambini dall’uso distorto del parco da personaggi che andrebbero controllati, e infine chiediamo – conclude – la costante pulizia dell’area. Passoscuro non merita questo abbandono”.

