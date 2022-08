Mauro Porcelli: “Acqua, discarica: ad Ardea siamo in emergenza. Attivare subito le Comunità energetiche per aiutare le famiglie”

Ardea – “Lunghi anni di false promesse: fognature e acqua pubblica, subito”, “Non abbiamo più tempo e salute da perdere”: queste alcune delle frasi riportate sugli striscioni appesi di fronte alla sede di Via Salvo d’Acquisto nella giornata del 29 marzo scorso (leggi qui). Poi A distanza di tempo, si legge ancora della mancata fornitura di acqua potabile ai cittadini di Montagnano (leggi qui).

“Voglio manifestare ampia solidarietà a quanti soffrono un disagio così importante – afferma Mauro Porcelli -, al quale si aggiunge la vicenda della vicina discarica. Disagi certo non attribuibili a un’amministrazione eletta poco più di un mese fa”.

Un’analisi però si può fare… “Quei consiglieri ‘uscenti’ che si stracciavano le vesti fuori dai cancelli della discarica e che in campagna elettorale hanno promesso ‘servizi’ e ‘discarica chiusa’ (ricordo che non c’è più il sindaco Raggi), che fine hanno fatto? È plausibile – si chiede Porcelli – che non sia stato possibile portare un ‘tubo’ con l’acqua potabile, anche ricorrendo al principio di prossimità con altri comuni, vista la posizione geografica dei luoghi? Oppure l’emergenza sfocerà in ‘urgente ed indifferibile’ e l’acqua costerà più del Barolo?

Non dimentichiamo – prosegue – che la zona in questione è prevalentemente abusiva ed eventuali servizi li pagherebbero non tanto o non solo i residenti ma tutti i cittadini di Ardea. Il populismo a lungo andare fa danno, ad Ardea li fa prima. D’altro canto, l’acqua viene erogata sull’uso civico, non si vede perché non possa essere data ai cittadini di Montagnano, le quali terre non hanno alcun vincolo”…

Mi permetto di suggerire da semplice cittadino, di attivare le cosiddette Comunità energetiche, uno strumento chiaro ed efficace che, almeno, garantirebbe energia a basso costo ed in questo momento storico, aiuterebbe davvero le famiglie. La politica, di qualsiasi fazione, dimostri con i fatti di avere a cuore tutti i cittadini, nessuno escluso”.

