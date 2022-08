Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’anticiclone che ci ha tenuto compagnia per più mesi sta cominciando a perdere forza sotto l’attacco di correnti più fresche e instabili. Ricordiamo che siamo pur sempre ad agosto pertanto non si può chiedere troppo, è difficile avere perturbazioni come nel periodo autunnale, però anche una semplice fase di instabilità con piogge e temporali sparsi può aiutare parzialmente la crisi idrica che ci accompagna da tutto l’anno. Instabilità che continuerà a farsi vedere sul nostro Paese anche tra mercoledì e venerdì, vediamo però in modo più dettagliato quali zone saranno le più colpite.

METEO MERCOLEDI’ 10 AGOSTO: tempo in leggero miglioramento sull’Italia ma resta dell’instabilità al Centro-Sud. Al mattino tempo asciutto e in gran parte soleggiato con soltanto qualche rovescio o temporale sulle coste tirreniche siciliane e qualche nube più compatta sul Nord-Ovest. Dal pomeriggio nuovi temporali colpiranno le aree appenniniche del Sud con locali nuclei anche sulle coste di Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. Temporali a tratti intensi con grandinate su Appennino Umbro, Abruzzese e Laziale. Possibili rovesci su Roma e sul Cagliaritano. Instabilità sui rilievi alpini occidentali. Non mancheranno delle schiarite e dei momenti di tempo soleggiato. Poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature massime comprese tra 28 e 33°C ovunque.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: la circolazione depressionaria, pur blanda, si isola verso il Sud ma coinvolte ancora marginalmente il Lazio, rinnovando locali rovesci o temporali soprattutto sul comparto centro-meridionale, che dall’Appennino si estenderanno verso le pianure. Sole prevalente o a tratti irregolarmente nuvoloso su Umbria e Toscana. Caldo in intensificazione, ma torrido e dunque secco e più sopportabile. Ventilazione a tratti sostenuta in prevalenza da Nordest sull’entroterra, da Nordovest su coste e Arcipelago Toscano, più variabile sul basso Lazio. Mare fino mosso al largo.

Commento del previsore Lazio

L’alta pressione si manterrà defilata dall’Italia, sbilanciata sull’Europa centrale: saranno giornate a tratti instabili dunque sulle regioni del Centro Tirreno in particolare sul Lazio a causa della persistenza di correnti nord orientali in quota, responsabili della formazione di locali acquazzoni e temporali. Nello specifico martedì temporali anche forti si rinnoveranno così sui settori laziali dall’Appennio verso le pianure, con rischio grandinate e colpi di vento, anche a Roma. Marginalmente coinvolte bassa Umbria e Grossetano-Metallifere toscane. Nei giorni successivi ancora a tratti instabile soprattutto sul comparto laziale centro-meridionale. Caldo ancora abbastanza intenso, con picchi anche di oltre 32-33°C, ma secco per via di correnti di grecale, e quindi più sopportabile.

