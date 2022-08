Minturno, installata diga acchiaparifiuti alla foce del Garigliano

Minturno – Grande entusiasmo ieri alla foce del Garigliano nel territorio comunale di Minturno. E’ stata istallata la Diga acchiapparifiuti.

Il monitoraggio in via sperimentale durerà per adesso circa tre mesi e servirà ad impedire che i rifiuti raggiungano il mare.

A darne notizia sono stati gli amministratori del Comune di Minturno e associazioni ambientaliste tra le quali Legambiente soddisfatti della concretizzazione di un progetto importante per la salute del mare e per l’ambiente.

Nell’esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto gli amministratori di Minturno evidenziano: “Tutto ciò è stato possibile grazie ad un lavoro sinergico tra la Regione Lazio e altri enti. Un grazie particolare – concludono – va a Cristiana Avenali, Enrica Onorati, Eduardo Zonfrillo ed Elisa Venturo”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno

