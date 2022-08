Con l’arrivo della stagione estiva sono stati intensificati i servizi di controllo anche nel Comune di Terracina al fine di assicurare tranquillità e sicurezza alle persone che vogliono beneficiare del periodo di ferie.

Durante uno di questi servizi, nel primo pomeriggio del 7 agosto scorso, a Terracina, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Terracina, insieme a quelli della Tenenza di Fondi, hanno arrestato un 37ebbe straniero, già conosciuto dalle forze dell’ordine, poiché dai controlli effettuati sull’Appia, nell’auto su cui viaggiava, è stato trovato in possesso di 3 biciclette, delle quali due elettriche e un monopattino, anch’esso elettrico. Nella vettura c’erano anche oggetti atti allo scasso, tutto nascosto sotto una coperta per impedire che fossero visti. Quel materiale, da accertamenti svolti dai militari, è risultato rubato poco prima davanti agli stabilimenti balneari di San Felice Circeo.

I Carabinieri hanno svolto ulteriori indagini, anche a casa del 42enne – denunciato – che si trovava in auto con il 37enne. Nell’abitazione del 42enne, a Fondi, è stata trovata un’altra bici elettrica e un’ulteriore batteria sempre per bici, sulla quale sono in corso accertamenti per individuare il proprietario.

L’arrestato, a disposizione della Procura della repubblica di Latina, è stato ristretto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Terracina in attesa di giudizio.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

