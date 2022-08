Santa Severa, il Gran Galà dell’Opera Lirica nella notte di San Lorenzo

Santa Marinella – “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, presenta, mercoledì 10 agosto alle 21, in occasione della notte di San Lorenzo, il Gran Galà dell’Opera Lirica nella notte di San Lorenzo. La serata è a ingresso gratuito.

Nella magica notte delle stelle cadenti, il cielo del Castello di Santa Severa risuonerà dalla musica delle più belle arie dell’Opera Lirica, grazie a un imperdibile concerto che porta sul palco della rassegna le grandi opere di Maestri come Rossini, Verdi, Puccini, Bizet e Mascagni.

E lucevan le stelle è il titolo del concerto, che vede protagonisti il soprano Marta Mari, il mezzosoprano Marina Ogii, tenore Alessandro Fantoni e il baritono William Allione, accompagnati dall’Orchestra Sinfonica Cantieri d’Artecomposta da 20 elementi, diretta dal Maestro Stefano Giaroli e con la direzione artistica di Raffaella Gitto.

Gli interpreti regalano al pubblico del Castello di Santa Severa brani indimenticabili tratti dal Barbiere di Siviglia, La Traviata, Madama Butterfly, Tosca, Nabucco e molti altri per rendere la notte più speciale dell’estate ancor più luminosa di stelle.

Il Castello, di proprietà della Regione Lazio, è gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture.

