Tarquinia, gran finale per il festival Paesaggi dell’Arte

Tarquinia – Questa ricca e articolata edizione del festival Paesaggi dell’Arte si avvia alla conclusione con la presentazione di due spettacoli della compagnia teatrale O Thiasos TeatroNatura: “Miti d’Acqua”, un classico del suo repertorio, e “Fanciulli Divini”, anteprima assoluta di una produzione originale commissionata dal Comune di Tarquinia.

Sabato 13 agosto, al Parco delle Mura, saranno di scena i “Miti d’Acqua”, tratti dalle Metamorfosi di Ovidio, con uno spettacolo di narrazione per voce, viola e genius loci: un testo scritto e narrato da Sista Bramini, con musica per viola scritta e interpretata da Camilla Dell’Agnola.

Lo spettacolo mette in scena alcuni dei più celebri miti del noto poema sfruttando come spazio scenico i luoghi naturali. La voce narrante dona vita ai personaggi mitologici legati all’acqua, ai suoi luoghi e modi di essere: acque ora fresche, limpide, che giocano nella luce; acque profonde e torbide che cantano le oscurità dell’inconscio. Fonti, fiumi, laghi vivi, da cui scaturiscono storie, immagini, musiche, le quali, unite alla suggestione dell’ambientazione naturale sono in grado di evocare emozioni, risvegliare ricordi, svelare un’appartenenza reciproca e forse dimenticata: cioè quella che esiste tra ciò che scorre dentro di noi e ciò che scorre fuori, nella natura circostante.

Domenica 14 agosto, all’Ara della Regina, O Thiasos TeatroNatura e il Comune di Tarquinia presenteranno “Fanciulli Divini”, un viaggio teatrale di narrazione e musica originale per voce e strumenti antichi liberamente ispirato agli Etruschi, tratto da Omero, Ovidio e varie fonti antiche, scritto e narrato da Sista Bramini, con musica originale scritta da Francesca Ferri – con la consulenza scientifica di Valentina Belfiore per i testi etruschi – e interpretata da Camilla Dell’Agnola, Daniele Ercoli, Francesca Ferri e Roberta Santacesaria.

