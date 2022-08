Caro-energia: Ryanair dice addio ai biglietti per i voli a 1 e 10 euro

Tariffe Ryanair superscontate addio. I voli low cost della compagnia aerea sembrano destinati a scomparire a causa del caro energia dovuto alla guerra in Ucraina.

Niente più voli da 1 euro a 10 euro per la compagnia aerea a basso costo irlandese.

A dare la notizia è stato Micheal O’Leary, amministratore delegato del gruppo, intervistato da BBC Radio 4.

“Non credo che – ha spiegato O’Leary – ci saranno più voli a 10 euro. La nostra tariffa media è stata l’anno scorso di 40 euro, andremo verso i 50 nei prossimi cinque anni. Le nostre tariffe promozionali superscontate, quelle a 1 euro, a 0,99 o anche a 9,99, penso che non si vedranno per un certo numero di anni”.

