Minturno – Nella notte appena trascorsa, tra il 10 e l’11 agosto, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Minturno a seguito segnalazioni di un incendio.

Sul posto in via Franco Compasso, la squadra territoriale vvf di Castelforte, constatava la presenza di una vettura completamente avvolta dalle fiamme.

Foto 2 di 2



Subito iniziavano le operazioni di spegnimento. Successivamente, in collaborazione con le forse dell’ordine, si cercava di risalire alle cause del rogo che, al momento, sono sconosciute. Non si registrano persone coinvolte.

