Incendio sulla Roma Fiumicino intorno alle 12 di stamattina.

La Polizia stradale ha bloccato il traffico per verificare la gravità e consentire l’intervento dei mezzi di soccorso.

In breve sul tratto di strada in direzione Fiumicino si sono create code e solo dopo il sopralluogo, la viabilità è ripresa seppure a corsia limitata.

Traffico anche nell’altro senso di marcia.

Sul posto sono intervenuti non solo gli uomini della Stradale, ma anche i Vigili del fuoco per svolgere le operazioni di spegnimento dell’incendio.

