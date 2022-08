La solidarietà non va in vacanza: dona una speranza con Farmacisti in aiuto

Sappiamo tutti che agosto è tempo di vacanze… chi può ha chiuso tutto ed è partito per le ferie, altri sono rimasti in città e si godranno le bellezze locali. Ma la solidarietà non va in vacanza: noi di Farmacisti in aiuto siamo sempre attivi con i nostri progetti per dare una mano a chi ne ha veramente bisogno. Un piccolo gesto, infatti, può fare la differenza proprio perché viene dal cuore.

“Donare solidarietà è un’attività che non deve mai fermarsi – spiega Tullio Dariol, presidente di Farmacisti in aiuto -. Tutti hanno bisogno di godersi un po’ di relax e fuggire dalla calura estiva, ma anche quando siamo in vacanza ricordiamoci di chi è meno fortunato di noi.

Grazie ai nostri sostenitori, possiamo infatti portare avanti progetti che mirano a regalare una speranza ed a migliorare le condizioni di vita di chi ha meno. Le iniziative che possono essere finanziate sono molteplici: in India, ad esempio, è possibile contribuire al ‘Sostegno a distanza’ o al progetto ‘Colazione in asilo’; sul territorio di Fiumicino, invece, abbiamo attivi come ‘Non fiori ma opere di bene’ o ‘Fondo di Solidarietà’, ‘Un centesimo per una vita’; senza dimenticare la possibilità delle donazioni dirette o quelle fatte tramite il 5×1000”.

“E’ sempre bello– conclude Tullio Dariol – scoprire che ci sono persone dall’animo nobile, disposte ad aiutarci ad aiutare e ci riempie di orgoglio vedere che la solidarietà non passa mai di moda”

Farmacisti in Aiuto ricorda che tutte le donazioni, anche piccole, che ci vengono fatte possono essere detratte o dedotte dalla dichiarazione dei redditi, ottenendo così un risparmio fiscale che riduce notevolmente l’importo donato.

Per avere ulteriori informazioni, contribuire o sostenere in altro modo i nostri progetti, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.farmacistiinaiuto.it, la nostra pagina Facebook /FarmacistiinaiutoOnlus , la nostra pagina sul quotidiano online “Il Faro”, a contattarci via mail segreteria@farmacistiinaiuto.org oppure contattare la nostra segreteria al 346-4360567

(Il Faro online)