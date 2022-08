Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’afflusso di correnti nordorientali relativamente più fresche che sta caratterizzando l’inizio della seconda decade di agosto avrà come conseguenza la formazione di un’area di bassa pressione nella seconda metà della settimana sull’Europa centro-orientale, in lento avvicinamento all’Italia. Questa riuscirà ad influenzare il tempo su parte delle nostre regioni, attivando diffusi temporali diurni al Centro-Sud, venerdì localmente fino a ridosso delle Alpi. Sul finire della settimana invece l’area di bassa pressione tornerà ad allontanarsi verso est, permettendo una rimonta dell’anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale.

METEO GIOVEDI’ 11 AGOSTO. Giornata inizialmente soleggiata o poco nuvolosa; dal pomeriggio tornerà ad intensificarsi l’instabilità sulle zone alpine con qualche piovasco, ma soprattutto sull’Appennino ed in particolare su quello meridionale. Attesi infatti rovesci e temporali anche forti e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento sul settore campano-lucano, in locale sconfinamento alla costa tirrenica e in graduale attenuazione in serata. Temporali in formazione diurna anche sulle zone interne delle isole maggiori, in attenuazione in serata. Temperature senza variazioni di rilievo.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: l’alta pressione rimane sbilanciata sul Centro Europa e questo determina correnti nord orientali recidive in quota. Una condizione che rinnoverà qualche occasionale rovescio o temporale pomeridiano sul Lazio, specie centro-meridionale. Più stabile e soleggiato su Umbria e Toscana. Caldo sempre piuttosto intenso pur secco e quindi sopportabile; clima anzi fresco al mattino grazie ad un calo dei valori minimi. Venti a tratti sostenuti in prevalenza da Nordest, in temporanea rotazione diurna da Nordovest lungo le coste. Mare da poco mosso a localmente mosso.

Commento del previsore Lazio

Proseguiranno i tratti instabili soprattutto sul comparto laziale centro-meridionale. Caldo ancora abbastanza intenso, con picchi anche di oltre 32-33°C, ma secco per via di correnti di Grecale, e quindi più sopportabile. Dal 15-16 agosto probabile rinforzo dell’anticiclone a garanzia di ulteriore stabilità e di valori massimi in nuovo aumento.

(Fonte: 3B Meteo)

