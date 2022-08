Nettuno, firmata l’ordinanza di Ferragosto: tutti i divieti

Nettuno – “Divertimento responsabile” è questa la sintesi dell’ordinanza firmata stamattina dal Commissario Straordinario Bruno Strati per il Ferragosto. Il provvedimento contiene misure di prevenzione e sicurezza: è vietato sulle spiagge del Comune di Nettuno l’ accensione di falò e fuochi di ogni genere e lo svolgimento di spettacoli pirotecnici non autorizzati. Viene disposta, inoltre, la chiusura degli arenili il 14 agosto 2022 alle ore 21,30 e vietata la balneazione dalle ore 19,00 del 14 agosto 2022 alle ore 9:00 del 15 agosto 2022, fatto salvo l’esercizio, in regime ordinario, delle attività commerciali esistenti sul demanio marittimo. Il Commissario ha consentito lo svolgimento di eventi d’intrattenimento e musicali fino alle ore 2:00 dei giorni 14 – 15 e 16 agosto 2022, su tutto il territorio comunale.

