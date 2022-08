Poste Italiane: a Santa Marinella e Litorale Nord uffici aperti nella settimana di Ferragosto

Anche durante la settimana di Ferragosto Poste Italiane garantirà la presenza e i servizi negli uffici postali di Santa Marinella e Litorale Romano. In particolare, da martedì 16 a sabato 20 agosto, la sede di Santa Marinella (via Aurelia 295) sarà regolarmente operativa secondo il consueto orario continuato 8.20-19.05 (il sabato fino alle 12.35).

Dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35) saranno invece aperte le altre sedi del Litorale Nord, Ladispoli centro, in via Sironi (che osserverà orario “estivo” fino alle 13.35 solo dal 16 al 26 agosto), Ladispoli 1, in via Regina Margherita, Santa Severa (via della Monacella 20) e i cinque uffici della città di Civitavecchia (largo Monsignore Giacomo D’Ardia, via Achille Montanucci, via Alcide de Gasperi e via Giordano Bruno, con orario “estivo” fino alle 13.35 solo dal 16 al 26 agosto e che dal 29 agosto sarà di nuovo disponibile con orario continuato.

Per facilitare l’accesso al servizio, Poste Italiane informerà i cittadini sia attraverso appositi avvisi affissi negli uffici postali con gli orari e le sedi più vicine aperte, sia attraverso il sito www.poste.it e le app aziendali.

Si ricorda che sul territorio sono presenti anche gli ATM Postamat in funzione sette giorni su sette e 24 ore su 24 per prelevare denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte PostePay, interrogazioni su saldo e lista movimenti.

I servizi di Poste Italiane sono sempre disponibili anche online (sito poste.it, app “Ufficio Postale” e “Banco Posta”) attraverso cui è possibile svolgere alcune operazioni come l’invio di corrispondenza e pacchi, il pagamento di bollettini e la gestione del conto corrente.

