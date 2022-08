Roma, giallo in un appartamento dell’Ostiense: trovato il cadavere di una donna

Roma – E’ della tarda mattinata di ieri l’intervento degli agenti della Polizia Locale del XI Gruppo Tintoretto, diretti dal Paolo Bernardi, presso uno stabile di Circonvallazione Ostiense, a seguito di una segnalazione di un cittadino che aveva avvertito dei cattivi odori provenienti da un appartamento posto al 3 piano dell’edificio.

Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, potevano constatare il fortissimo odore e, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, accedevano all’interno dell’alloggio, rilevando nella camera da letto la presenza di un cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione.

Si tratterebbe della proprietaria dell’appartamento, una donna di 74 anni. Sulle cause della morte si attendono gli esiti degli esami medici. Sono in corso da parte della Polizia Locale ulteriori accertamenti.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link