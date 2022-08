Sabato 13 agosto pedalata ecologica al Salto di Fondi

Fondi – Tutto pronto al Salto di Fondi per la pedalata ecologica promossa dalla parrocchia della contrada e dall’Associazione sportiva dilettantistica Valmaiura Bike. L’appuntamento con l’iniziativa volta a riscoprire la natura e a promuovere l’utilizzo della due ruote come mezzo ecologico e sostenibile per eccellenza è per sabato 13 agosto alle ore 9:00 alle ore 11:00.

Si tratta di un’iniziativa che fa parte della tradizione del territorio, ormai giunta alla sua quindicesima edizione.

La Chiesa parrocchiale “Regalità di Maria e San Pio x” sarà punto di partenza e arrivo. Il tour toccherà via Covino, via Falascosa, via Sugarelle, via Chiancarelle, via Sant’Antonio, via Riva del Fiume e Via Torre Canneto. Sarà presente un mezzo del comitato di Fondi della Croce Rossa con medico a bordo. Il presidente dell’associazione Fernando Saccoccio, il parroco Giuseppe Marzano e il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto invitano la cittadinanza a partecipare numerosa. Sarà un’occasione per riscoprire le bellezze naturalistiche del Salto ma anche per fare attività fisica. L’iniziativa si svolge infatti sotto l’egida del Csi, Centro sportivo italiano, al quale l’associazione organizzatrice è affiliata.

