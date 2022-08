Sul lungomare di Ostia posizionate nuove rastrelliere colorate per le biciclette

Ostia – “Sono colorate e utili ed abbelliranno il lungomare di Ostia. Nel Municipio X ecco le rastrelliere con le quali i ciclisti potranno assicurare le loro bici nelle componenti del telaio e delle ruote”. Lo annuncia il Presidente della commissione Lavori pubblici e Mobilità Leonardo di Matteo che nella seduta del Consiglio municipale dello scorso 9 giugno, aveva presentato una mozione in proposito.

“Due le motivazioni dalle quali siamo partiti – afferma Di Matteo, relatore e primo firmatario della mozione – la prima è quella di incentivare l’uso della bicicletta a completamento della pista ciclabile, e la seconda quella, allo stesso tempo, di consentire agli appassionati delle due ruote di posizionare in tutta sicurezza le bici senza possibilità che queste siamo preda di malintenzionati. Allo stesso tempo – prosegue Di Matteo – le rastrelliere sono colorate, utili e contribuiranno al Decoro del nostro Lungomare Con questo intervento aggiungiamo un tassello importante in favore della mobilità sostenibile. Per questo, oltre a rendere operative ulteriori piste e strade ciclabili, è importante anche mettere a disposizione di chi si sposta in bicicletta, le infrastrutture utili a rendere questo tipo di mobilità agevole e sicuro. Un grazie va all’Ufficio speciale Decoro di Roma Capitale per l’impegno economico e per la sollecitudine con la quale ha risposto alle nostre richieste”.

“Abbiamo colorato il Lungomare e dato servizi a chi preferisce utilizzare monopattini e biciclette – aggiunge Raffaele Biondo, Presidente della Commissione Attività Produttive- Turismo e Grandi Eventi – quello della mobilità sostenibile è infatti un aspetto fondamentale per il rilancio in chiave turistica e ambientale del nostro litorale. In tutte le città di mare il lungomare non è una sorta di tangenziale come qui a Ostia. Dobbiamo continuare con azioni che incentivino l’abbandono delle auto private”.

Nello specifico, troviamo le rastrelliere installate dal “Curvone” (piazziale Magellano) allo storico stabilimento Kursaal. In questo modo quanti intendano recarsi al mare lo potranno fare utilizzando la due ruote, contrastando il traffico e non inquinando.

“Oltre che al Curvone – concludono Di Matteo e Biondo – le rastrelliere sono state posizionate davanti al Capanno, tra la spiaggia libera grigia e gli stabilimenti Delfino, Plinius, Le Dune (e spiaggia libera di piazza Canotti), Mami, Lega Navale, Vecchia Pineta, Nuova Pineta, Open Bar, Pinetina e Kursaal”.

