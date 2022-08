Berlusconi: “Se entra in vigore il presidenzialismo Mattarella dovrebbe dimettersi”

“Se entrasse in vigore il presidenzialismo Mattarella dovrebbe dimettersi, poi magari potrebbe essere eletto di nuovo“.

Lo dice Silvio Berlusconi, ospite di Radio Capital. “Una mia candidatura? Mah, restiamo alle cose attuali…”, replica. “Il presidenzialismo esalta la democrazia, in Francia e Stati Uniti – sottolinea – non è possibile quello che è successo in Italia, che dopo il mio governo non c’è stato alcun governo eletto dal popolo”.

Immediate le reazioni.

A stretto giro arriva la replica di Enrico Letta, ospite di Radio Anch’io: “Questa dichiarazione è la dimostrazione di quello che noi diciamo: per battere la destra l’unica alternativa è votare la coalizione che è nata attorno al Pd”.

“Il fatto che il centrodestra inizi la sua campagna con un attacco a Mattarella e la richiesta di dimissioni dimostra che la destra è pericolosa per il Paese – dice il leader dem – Se oggi c’è un punto di unità nel Paese è Mattarella e ora dopo aver fatto cadere Draghi vogliono far cadere Mattarella”. Il segretario Pd interviene anche su Twitter: “Berlusconi dopo aver fatto cadere Draghi stamani attacca Mattarella ed arriva ad evocarne le dimissioni. Siamo noi che agitiamo lo spettro di una destra pericolosa per il Paese?”.

Carlo Calenda su Twitter si rivolge a Berlusconi: “Non è Mattarella a doversi dimettere ma tu a non dover essere eletto. Ci stiamo lavorando”. “Dopo aver cacciato Draghi adesso anche Mattarella. Non credo che Berlusconi sia più in sé”, aggiunge Calenda.

“Noi siamo con i progressisti e noi ci opponiamo alla coalizione di destra che con Berlusconi ha dichiarato una cosa inquietante sulla presidenza della Repubblica, che Mattarella si deve dimettere” dice Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, a Radio 24. (fonte: Adnkronos)

