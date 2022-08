Centri estivi a Cerveteri, aperti i rimborsi alle famiglie: come fare domanda

Cerveteri – Un contributo a sostegno delle famiglie che hanno sostenuto spese per l’iscrizione dei propri figli presso i centri estivi diurni. L’avviso è rivolto alle famiglie i cui figli minori di età compresa tra i 3 e i 14anni e fino a 21 anni per utenti diversamente abili, hanno svolto attività nei centri estivi per i mesi da giugno a settembre 2022. Il bando è aperto ai soli nuclei residenti nel Comune di Cerveteri. I contributi disponibili rientrano nell’ambito del Decreto Legge n.73 (art. 39 del D.L. 21 Giugno 2022) Finanziamento ai Comuni per iniziative rivolte a contrastare lo stress post pandemico sui minori.

“Si tratta di un’opportunità importante per le famiglie – ha detto Francesca Badini, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri – dopo due anni difficili infatti, è fondamentale come Amministrazione comunale aderire e promuovere la disponibilità di questi fondi. Sono stati mesi in cui le occasioni e le opportunità di incontro e di attività educative, scolastiche e ricreative in presenza si sono purtroppo ridotte sensibilmente, così come purtroppo sono tanti disagi economici che hanno fronteggiato le famiglie italiane a seguito di restrizioni e riduzioni salariali. Per questo invito tutti gli interessati a consultare con attenzione la domanda e a presentarla quanto prima al Protocollo generale. Il personale dell’Ufficio Servizi Sociali, che ringrazio per la professionalità e l’ottimo lavoro, sarà a vostra disposizione per ogni richiesta di informazione o chiarimento. Cogliere i benefici di questo finanziamento era un impegno che avevo preso con le famiglie e con la città non appena insediatami in Giunta nel ruolo da Assessore. Un impegno che sono felice, grazie anche ad un importante lavoro portato avanti con il personale dell’Ufficio Servizio Sociali, di aver mantenuto e portato a termine”.

La scadenza delle domande è fissata al 30 Novembre. La domanda di partecipazione deve essere redatta solo ed esclusivamente utilizzando l’apposito modulo presente sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri e dovrà pervenire all’Ente attraverso Posta Elettronica Certificata a comunecerveteri@pec.it oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo, sito al Parco della Legnara.

Alla domanda andrà allegato copia di un documento di riconoscimento, copia della tessera sanitaria (oppure indicando il codice fiscale sul modulo della domanda), ricevute timbrate e firmate dal centro estivo o dal soggetto che svolge il servizio di educativa territoriale privata. Queste, devono riportare il periodo di frequentazione del servizio e l’importo pagato, che devono essere trasmessi mezzo PEC esclusivamente in formato PDF. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali, presso il primo edificio all’interno del Parco della Legnara, oppure al numero 0689630209.